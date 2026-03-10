Korting op zwangerschapsverlof zit D66 en CDA niet lekker

DEN HAAG (ANP) - De regeringspartijen D66 en CDA erkennen dat zij er niet bij hebben stilgestaan dat hun bezuinigingen op uitkeringen ook gevolgen hebben voor vrouwen met zwangerschapsverlof. "Daar moeten we wat mij betreft wat aan doen", aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte voor de camera van het AD. CDA-leider Henri Bontenbal is voorzichtiger, maar laat weten er "evenveel moeite" mee te hebben.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het maximumdagloon waarop uitkeringen als de WW en WIA zijn gebaseerd, met een vijfde wordt verlaagd. Dat die bezuiniging ook het zwangerschapsverlof raakt, was de onderhandelende partijen niet duidelijk toen ze de afspraak maakten, zegt Paternotte. "Dit moet gewoon anders."

D66-minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) zei vrijdag na de ministerraad ook al dat hij de zorgen begrijpt die leven over deze bijwerking van de coalitieplannen. "Dat is zo'n maatregel waar we nog rustig naar gaan kijken", beloofde de bewindsman.