DEN HAAG (ANP/AFP) - Oud-president van Kosovo Hashim Thaçi is door het Kosovotribunaal veroordeeld tot zeventien maanden cel voor het beïnvloeden van getuigen. Thaçi werd afgelopen september al schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar. Tijdens dat proces zou hij de uitkomst hebben willen beïnvloeden.

Hij gaf instructies aan voormalige medestanders die hem vaak kwamen opzoeken. Zij moesten de getuigen overhalen in zijn voordeel te getuigen. De rechter noemde het een "aanval op de integriteit van het rechtssysteem".

Thaçi pleegde de oorlogsmisdaden in de jaren 90. Honderden mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en marteling tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1998 en 1999. Thaçi en drie andere veroordeelden wisten ervan, moedigden de misdaden aan en namen er in sommige gevallen zelf aan deel.

In Kosovo was Thaçi de leider van het bevrijdingsleger. Na de eerste uitspraak gingen duizenden mensen de straat op uit protest.