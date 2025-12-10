Uitstoot broeikasgassen daalde niet verder in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De afname van de broeikasgasuitstoot stagneert opnieuw. Volgens CBS-cijfers lag de totale uitstoot in het derde kwartaal van dit jaar ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Terwijl de industrie en het verkeer minder CO2 en andere broeikasgassen de lucht in lieten gaan, stegen de emissies van de elektriciteitssector met 20 procent. Dat kwam doordat meer steenkool werd verbruikt.

In de industrie lag de uitstoot 6 procent lager dan in het derde kwartaal van 2024. "Vooral het verbruik van aardgas door de energie-intensieve chemische industrie en raffinaderijen was lager", meldt het statistiekbureau. In de mobiliteitssector lag de uitstoot 5 procent lager, vooral doordat minder diesel werd verstookt.

Vorig kwartaal noteerde het CBS nog een kleine afname van de uitstoot. Die volgde op een significante toename in het eerste kwartaal, van 7 procent. Ook toen was toegenomen steenkoolgebruik bepalend. Daar is meer van nodig als het minder waait, want dan leveren windmolens minder elektriciteit.

In de Nederlandse klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen, de drijvende kracht achter klimaatverandering, uiterlijk in 2050 op netto nul moet uitkomen. Het tussendoel voor 2030 is een reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat dit nauwelijks nog haalbaar is. Onder het kabinet-Schoof zijn de vooruitzichten om de klimaatdoelen te halen verslechterd.