Kosten voor noodnachtopvang asielzoekers lopen in de miljoenen

DEN HAAG (ANP) - De inzet van noodnachtopvang om het asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten, zorgt voor extra hoge kosten. Dat zegt Paula Lambeck, regiomanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Een locatie zoals nu in Beilen staat, kost ongeveer 7000 euro per nacht als deze niet gebruikt wordt, en ongeveer 18.500 euro als er tweehonderd mensen overnachten." De kosten lopen op tot in de miljoenen euro's.

Volgens een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Westerwolde en het COA, mogen op het terrein in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers zijn. Het afgelopen jaar werd die limiet bijna dagelijks overschreden. De asielzoekers die daar alsnog niet terechtkonden, werden naar een noodnachtopvanglocatie in een andere noordelijke gemeenten gebracht, zoals Stadskanaal en Nieuwe Pekela. "Maar dat kost ons ontzettend veel geld", vertelt de COA-manager. "We betalen huur voor de grond, tenten, catering, sanitaire voorzieningen, schoonmaak, busvervoer, beveiliging en de extra personele inzet. Dat tikt behoorlijk aan."

Het ANP becijferde op basis van gegevens van het COA dat sinds december vorig jaar bijna elke dag gemiddeld 181 asielzoekers naar de noodnachtopvang zijn gebracht, omdat zowel in het aanmeldcentrum als op andere plekken in het land geen plek voor hen werd gevonden. Lambeck betreurt dit. "We gaan over grenzen heen. De werkdruk is enorm en de omstandigheden voor asielzoekers niet menswaardig, maar het alternatief is mensen buiten laten slapen."

Spoedlocaties

In augustus en oktober was de nood dusdanig hoog dat zelfs de noodnachtopvang met tweehonderd bedden niet voldoende slaapplekken bood. Er werd uitgeweken naar spoedlocaties elders in het land, zoals in Ugchelen met grotere reisafstanden. Dergelijke locaties kosten "ook veel geld, want die moeten met spoed geregeld worden", aldus Lambeck.

De gemeenten rondom Ter Apel helpen sinds december vorig jaar om de beurt door een locatie voor een aantal weken beschikbaar te stellen. Momenteel neemt de gemeente Midden-Drenthe deze taak op zich in Beilen.

Door de lagere instroom en het openen van een grote tijdelijke opvanglocatie op het evenemententerrein in Biddinghuizen is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen weken fors verminderd. Sinds 6 november wordt de locatie in Beilen tijdelijk niet gebruikt, maar deze blijft wel open. Ook dat kost het COA dus duizenden euro's per dag door onder meer huur van het sanitair en beveiliging van het terrein. Het COA verwacht de noodnachtopvang na de jaarwisseling weer nodig te hebben, als andere tijdelijke locaties in het land sluiten.