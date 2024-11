Inzet noodnachtopvang zorgt voor 'flink' meer werkdruk bij COA

TER APEL (ANP) - Door de inzet van noodnachtopvang is de werkdruk bij medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toegenomen. "Mensen moeten onder enorme druk werken, dan bevind je je continu in een crisissfeer." Dat stelt Paula Lambeck, regiomanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In tien maanden tijd werden de bedden in de noodnachtopvang opgeteld 60.000 keer beslapen, becijferde het ANP op basis van COA-gegevens. Asielzoekers werden tot laat in de avond naar die tenten in onder meer Zuidwolde en Nieuwe Pekela gebracht en de volgende dag daar weer opgehaald.

Lambeck trof bij haar aanstelling in mei een crisissituatie aan. "De organisatie stond onder hoge druk. In mijn eerste week had ik al een crisisoverleg." Volgens Lambeck wordt er over grenzen van zowel asielzoekers als medewerkers gegaan.

'Overlevingsstand'

De toegenomen werkdruk en zijn onvrede over de gang van zaken, waren voor Lambecks voorganger Johann Velkers reden om zijn baan als interim-regiomanager op te zeggen. "Dat halfjaar Ter Apel is me niet in de koude kleren gaan zitten." De verplaatsingen naar de nachtlocatie zorgden vooral voor extra werkdruk en brachten geen oplossing voor het opvangprobleem. "Het was absurd. Je sleepte de hele dag met mensen heen en weer en dat is een heel ingewikkelde logistieke puzzel."

Door de hoge druk komt het COA volgens Velkers nauwelijks toe aan het begeleiden van mensen in hun asieltraject, een andere taak van de organisatie. Dat veel gemeenten vooralsnog in navolging van de spreidingswet opvangplekken zoeken, biedt voor hem enige hoop voor zowel de asielzoekers als zijn oud-collega's. De medewerkers zitten volgens hem "in een overlevingsstand".

De rechter oordeelde in oktober dat het COA meer kan doen om de druk op het terrein in Ter Apel te verminderen. Lambeck zegt dat het COA het daar niet mee eens is en een hoger beroep overweegt. "Het COA doet al het mogelijke om opvanglocaties te creëren, maar wij zijn afhankelijk van de goedkeuring van gemeenten." Die gaan volgens haar tegenwoordig minder snel akkoord, omdat het maatschappelijk debat verhard is. "Als een gemeente dan nee zegt, moeten we op zoek naar een andere locatie." Volgens het COA is de komst van de spreidingswet de enige oplossing.