KOZP gaat demonstreren bij intocht Sinterklaas in Middelharnis

DEN HAAG (ANP) - Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag demonstreren bij de sinterklaasintocht in het Zuid-Hollandse Middelharnis (Goeree-Overflakkee). Dat bevestigt KOZP-voorman Jerry Afriyie. Hij sluit niet uit dat de actiegroep op meer plekken in actie komt, maar wil nog niet zeggen waar.

De gemeente Goeree-Overflakkee zegt samen met de organisatie van de intocht, de politie en andere hulpdiensten "alles op alles" te zetten voor "een goed verloop van het kinderfeest". "Ik doe een beroep op iedereen: neem je verantwoordelijkheid", aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam. "Met elkaar zorgen we voor een feestelijke en veilige intocht."

De actiegroep stuurde onlangs ruim dertig brieven naar gemeenten waar nog zwart geschminkte pieten te zien zijn. Eerder deze week werd bekend dat KOZP niet gaat demonstreren in De Lier en 's-Gravenzande in de gemeente Westland.

Volgens Afriyie heeft KOZP de afgelopen weken veel "constructieve gesprekken" gevoerd. Op dit moment zijn er ook nog gesprekken gaande met gemeenten, zei hij.