KOZP-protest bij sinterklaasintocht Middelharnis voorbij

MIDDELHARNIS (ANP) - Het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse Middelharnis (Goeree-Overflakkee) is afgelopen. Een verslaggever van het ANP zag dat de KOZP-demonstranten door de politie naar een bus werden begeleid en daarna zijn vertrokken.

In Middelharnis stonden de KOZP-betogers zaterdag aan een kant van de haven waar Sinterklaas aankwam, om te demonstreren tegen de aanwezigheid van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht. Aan de andere kant van het water stonden tientallen tegendemonstranten. Zij schreeuwden leuzen naar de actiegroep en gooiden met eieren en appels. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zeker vier tegendemonstranten zijn aangehouden voor kleine feiten, zoals baldadigheid.

Volgens KOZP-voorman Jerry Afriyie, die ook meedeed met het protest, schrijft de actiegroep geschiedenis. "Wij moeten winnen, daarom blijven wij hier met zijn allen schreeuwen: kick out Zwarte Piet", zei hij aan het einde van de demonstratie.