Samoa waarschuwt voor gevolgen benoeming Kennedy tot minister

WASHINGTON (ANP) - De geplande benoeming van vaccincriticus Robert F. Kennedy tot gezondheidsminister leidt ook buiten de Verenigde Staten tot beroering. Een topfunctionaris van het ministerie van Volksgezondheid van eilandstaat Samoa spreekt in The Washington Post de vrees uit dat de antivaccinatiebeweging wereldwijd aan invloed zal winnen en dat Kennedy internationale organisaties wil korten op hun financiering. Hij zou daarmee "verantwoordelijk zijn voor de dood van duizenden kinderen doordat besmettelijke ziektes om zich heen kunnen grijpen", aldus de bestuurder.

Kennedy is in Samoa geen onbekende. Hij bezocht het land in 2019 en ontmoette er antivaccinactivisten, enkele maanden voor een grote uitbraak van de mazelen die aan tientallen kinderen het leven zou kosten. De vaccinatiegraad was gekelderd nadat twee kinderen waren overleden door een fout van verpleegkundigen. Die hadden de vaccins gemengd met een spierverslapper. Dat leidde tot onrust en er werd veel desinformatie verspreid over vaccins. Ook Kennedy en zijn organisatie speelden daar volgens de krant een rol bij.

De uitbraak van de mazelen kon vervolgens snel om zich heen grijpen. Ziekenhuizen lagen vol en de regering riep de noodtoestand uit. Kennedy sprak later over een "milde" uitbraak. Directeur-generaal Alec Ekeroma van het Samoaanse ministerie zegt dat zijn land van de uitbraak heeft geleerd dat een lage vaccinatiegraad vragen om problemen is. "Het is van levensbelang dat de bevolking vertrouwen heeft in vaccins."

Kennedy zei eerder tegen omroep NPR dat hij mensen hun vaccins niet wil afnemen, maar dat hij wel aanstuurt op beter onderzoek naar vaccinveiligheid. Zijn benoeming tot minister moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.