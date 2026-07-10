Krachtige tyfoon Bavi nadert Japan

ISHIGAKI (ANP/RTR) - De krachtige tyfoon Bavi koerst af op een eilandengroep in het zuidwesten van Japan. De autoriteiten waarschuwen voor storm, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi is mogelijk de meest vernietigende tyfoon in jaren.

Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vrijdag en zaterdag tientallen vluchten geannuleerd.

Ook het nabijgelegen Taiwan bereidt zich voor op Bavi, maar naar verwachting zal de tyfoon niet over het eiland trekken. Wel wordt er veel regen verwacht. De luchtvaartmaatschappijen in het land hebben voor zaterdag al hun vluchten geannuleerd.