ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krachtige tyfoon Bavi nadert Japan

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 4:23
anp100726007 1
ISHIGAKI (ANP/RTR) - De krachtige tyfoon Bavi koerst af op een eilandengroep in het zuidwesten van Japan. De autoriteiten waarschuwen voor storm, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi is mogelijk de meest vernietigende tyfoon in jaren.
Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vrijdag en zaterdag tientallen vluchten geannuleerd.
Ook het nabijgelegen Taiwan bereidt zich voor op Bavi, maar naar verwachting zal de tyfoon niet over het eiland trekken. Wel wordt er veel regen verwacht. De luchtvaartmaatschappijen in het land hebben voor zaterdag al hun vluchten geannuleerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Scherm­afbeelding 2026-07-09 om 06.26.15

Chantage: Amerikaanse troepen blijven in Europa in ruil voor Groenland

shutterstock_1477200041

Na de recordjuni: hoe groot is de kans op nóg een hittegolf deze zomer?

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

153544938_m

Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

190361426_m

De bijzondere reden waarom veel relaties stuklopen als de vrouw meer verdient dan de man

Loading