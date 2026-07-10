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PostNL: versoepel regels voor wettelijke taak postbezorging

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 3:36
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DEN HAAG (ANP) - PostNL wil soepelere wettelijke verplichtingen voor de bezorging van post. Volgens de postbezorgdienst sluiten de wettelijke verplichtingen niet meer aan bij de werkelijkheid van de postmarkt.
Op de uitvoering van de Universele Postdienst (UPD) heeft PostNL volgens het bedrijf zelf vorig jaar 35 miljoen euro verlies gemaakt. De postbezorgdienst stelt dat dit een onevenredig grote financiële last op het bedrijf legt. Dit terwijl de politiek het bedrijf verplicht deze taken uit te voeren. PostNL zegt dat de huidige regels niet meer passen bij de huidige postmarkt. Volgens het bedrijf is de hoeveelheid post de afgelopen twintig jaar met 70 procent gedaald en wordt dat nog elk jaar meer. "Waar Nederlanders vroeger zo'n drie poststukken per dag ontvingen, zijn dat er tegenwoordig nog maar drie per week."
PostNL wil daarom dat de politiek verschillende maatregelen neemt. "Bezorging binnen twee bezorgdagen met een kwaliteitspercentage van minimaal 90 procent en later binnen drie dagen is een noodzakelijke eerste stap", aldus de postbezorger. Toch is dat volgens PostNL nog niet genoeg. "Ook dan blijft de UPD verlieslatend." Ook vermindering van het aantal PostNL-brievenbussen kan helpen de kosten te verminderen.
PostNL maakte eerder bekend dat het vanaf 12 juli de brievenbuspost standaard binnen twee dagen bezorgt, in plaats van de volgende dag. Het is volgens het bedrijf noodzakelijk om het bezorgen van post betrouwbaar te houden. Postbezorgers krijgen naast de nieuwe regels ook een loonsverhoging van in totaal 7 procent. De leden van vakorganisaties BVPP, CNV en FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao voor de 14.000 postbezorgers. De nieuwe looptijd is van 1 januari 2026 tot en met 2027.
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