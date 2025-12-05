Krakers bezetten huis van revaliderende oudere in Amsterdam-Noord

Krakers hebben in Amsterdam-Noord het huis bezet van een bejaarde man die vanwege een hersenbloeding in een verpleeghuis revalideert. De woning is inmiddels door de politie ontruimd, maar de schrik bij de familie en buurt is groot. Dat schrijft Het Parool​

Bezetting ouderlijk huis

Dinsdag ontdekte de zoon van de man, die op de Nieuwendammerdijk woont, dat er een groot laken aan de gevel hing met de tekst “Geen lege huizen deze winter” en een Engelstalig briefje op de deur met de boodschap dat de krakers zich als “nieuwe buren” presenteerden. De zoon, die in Spanje woont maar in Amsterdam is om zijn vader te bezoeken, spreekt van een enorme schok omdat in het huis nog fotoalbums en spullen van zijn overleden moeder lagen. parool

Volgens de familie is het nadrukkelijk de bedoeling dat de man na zijn revalidatie zou terugkeren naar de woning, of deze anders te koop zou zetten. De zoon durfde zijn vader aanvankelijk niet te vertellen dat er vreemden in zijn huis zaten uit angst voor de impact op diens gezondheid.

Boze buurt en veiligheidszorgen

In de straat leidde de kraakactie tot veel verontwaardiging; buurtbewoners noemen de bezetting “moreel verwerpelijk” omdat het niet gaat om een leegstaand pand. Een buurman wijst er wel op dat het huis al jaren slecht onderhouden oogt, met vervuilde ramen, een verwaarloosde tuin en binnen een grote hoeveelheid spullen.​

De zoon maakt zich zorgen over de veiligheid, omdat zijn vader een verzamelaar is en het huis volgestouwd is met spullen en papieren, terwijl er alleen gaskachels en een gasfornuis als verwarming aanwezig zijn. Hij vreest dat onervaren gebruik van het gas tot brand kan leiden, ook richting het naastgelegen Vliegenbos.​