Buitenlandbeleidsplan Trump hard voor 'ondemocratisch' Europa

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen de komende jaren het verzet tegen de gevestigde orde in Europa aanwakkeren. De Europese Unie en zittende regeringen zetten de Europese beschaving op het spel, staat in de uitgangspunten voor het Amerikaanse buitenlandbeleid van de regering-Trump. Die ziet tevreden dat "patriottische partijen", doelend op radicaal-rechts, in opmars zijn.

De zogeheten Nationale Veiligheidsstrategie (NSS) van president Donald Trump betwijfelt of Europese landen op den duur nog wel "betrouwbare bondgenoten" kunnen zijn. Europa stevent volgens de NSS af op zijn ondergang, door democratie en politieke vrijheden uit te hollen en door immigratie en het verlies van nationale eigenheid en zelfvertrouwen.

De harde kritiek op de Europese gevestigde orde en de steun voor radicaal-rechts doen denken aan het kennismakingsbezoek van vicepresident JD Vance aan Europa. Toen waren Europese landen geschokt en woedend. Nu is een soortgelijke boodschap vervat in Trumps beleidsagenda.