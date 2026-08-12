Krakers moeten van rechter uit voormalige jeugdsynagoge Groningen

GRONINGEN (ANP) - De krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat in Groningen moeten het pand binnen dertig dagen verlaten. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen besloten.

Het pand is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Groningen gedoogde de krakers, maar heeft nu een nieuwe invulling van het pand gevonden. De gemeente wil het pand gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor ambtenaren en handhavers.

Omdat de krakers hun onderkomen niet op 8 juni hadden verlaten, volgde een kort geding. Krakers betoogden op zitting dat zij niet over andere woonruimte kunnen beschikken en dat de plannen van de gemeente niet concreet genoeg zijn. De rechter oordeelde woensdag dat de gemeentelijke plannen voldoende serieus, concreet en uitvoerbaar zijn.