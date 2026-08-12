Europa warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld: hoe kan dat?

Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld. Terwijl de aarde gemiddeld sinds het begin van de industriële revolutie ongeveer 1,4 graden warmer is geworden, ligt de temperatuur in Europa inmiddels zo'n 2,5 graden hoger. De gevolgen zijn steeds zichtbaarder: extreme hittegolven, verwoestende bosbranden, langdurige droogte en deze zomer al tienduizenden hittegerelateerde sterfgevallen.

Maar waarom warmt Europa zoveel sneller op dan de rest van de wereld? Wetenschappers wijzen op vier belangrijke oorzaken.

De eerste is de veranderende luchtcirculatie boven Europa. Weerpatronen zorgen steeds vaker voor hardnekkige hogedrukgebieden, ook wel hittedomes genoemd, waarin hete lucht dagen- of zelfs wekenlang blijft hangen. Zo beleefde Europa in juni 2026 de zwaarste hittegolf ooit gemeten. Onderzoekers zien steeds meer aanwijzingen dat klimaatverandering deze veranderingen in de atmosfeer versterkt.

Daarnaast speelt de nabijheid van de Noordpool een grote rol. Het Arctisch gebied warmt sneller op dan welke andere regio ook. Door het smelten van zee-ijs verdwijnt het witte oppervlak dat zonlicht terugkaatst. De donkere oceaan neemt juist extra warmte op, waardoor nog meer ijs smelt. Omdat Europa relatief dicht bij het poolgebied ligt, werkt dit opwarmende effect hier sterker door.

Ook het verdwijnen van sneeuw versnelt de temperatuurstijging. Waar Europa vroeger in de winter grotendeels met sneeuw bedekt was, worden die witte winters steeds zeldzamer. Minder sneeuw betekent minder weerkaatsing van zonlicht en dus meer opname van warmte. In maart 2025 lag er zelfs 31 procent minder sneeuw dan gemiddeld over de periode 1991-2020, een oppervlakteverlies vergelijkbaar met Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Oostenrijk samen.

Afname van luchtvervuiling

Een vierde, minder bekende factor is de afname van luchtvervuiling. Dat klinkt paradoxaal, want schonere lucht is zonder meer goed voor de volksgezondheid. Fijnstofdeeltjes weerkaatsen echter ook een deel van het zonlicht. Nu die vervuiling sterk is afgenomen, bereikt meer zonnestraling het aardoppervlak en wordt het opwarmende effect van broeikasgassen zichtbaarder.

Hoe groot de bijdrage van elk van deze factoren precies is, kunnen wetenschappers nog niet zeggen. Waarschijnlijk verschilt dat ook per seizoen. Wel staat vast dat de snelle opwarming Europa kwetsbaarder maakt voor extreem weer. Niet alleen hittegolven nemen toe, maar ook hevige regenval, overstromingen, droogte en natuurbranden.

Volgens VN-klimaatchef Simon Stiell bereikt de klimaatcrisis inmiddels "het niveau van een nationale noodsituatie". De boodschap van wetenschappers is helder: alleen een snelle afbouw van het gebruik van kolen, olie en gas, gecombineerd met betere bescherming van inwoners tegen extreme hitte, kan voorkomen dat Europa nog sneller opwarmt.