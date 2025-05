Kramer vs. Kramer-regisseur Robert Benton (92) overleden

NEW YORK (ANP) - Regisseur Robert Benton, bekend van de film Kramer vs. Kramer, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn manager aan The New York Times. Benton stierf zondag in zijn huis in New York, een doodsoorzaak wordt niet gemeld.

Benton won in zijn lange carrière onder meer drie Oscars, een Golden Globe en een Zilveren Beer. Naast regisseur was hij ook scriptschrijver. In beide categorieën won hij met Kramer vs. Kramer in 1980 een Academy Award. Zijn derde Oscar kreeg hij voor zijn scenario van Places in the Heart uit 1984.

De Amerikaan begon in het theater, maar brak in 1967 door met zijn script voor de film Bonnie and Clyde van Arthur Penn. De eerste film die Benton regisseerde was Bad Company uit 1972. Hij schreef later ook het script van Superman (1978) en was in 1994 verantwoordelijk voor zowel de regie als het script van Nobody's Fool.