Minder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak

DEN HAAG (ANP) - Het bankenbeleid om witwassen van crimineel geld te voorkomen gaat op de schop. Minister Eelco Heinen van Financiën schrijft in een brief over de nieuwe aanpak dat burgers en ondernemers minder hinder moeten ondervinden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bankrekening.

Het huidige witwasbeleid maakt banken en toezichthouders te voorzichtig, constateert de VVD-minister. Het nieuwe plan richt zich op de risico's van een klant. Een bank moet bijvoorbeeld beter kijken naar een klant die handelt in crypto. Ondernemers met een kleine, voorspelbare klantenkring zouden juist sneller een rekening moeten krijgen. Om inzicht te krijgen in die risico's van een aanvraag moeten banken en overheden onderling informatie kunnen uitwisselen.

Op andere punten wil de minister van Financiën strenger worden: hij pleit onder andere voor een limiet op contante betalingen voor diensten. Voor goederen is zo'n limiet al eerder voorgesteld.