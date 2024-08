IS wilde aanslag plegen op concert Taylor Swift Wenen

De Oostenrijkse autoriteiten hebben met twee aanhoudingen mogelijk een aanslag verijdeld op een concert van Taylor Swift in Wenen. Het gaat om twee verdachten die trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat, bericht de krant Kronen Zeitung.

Swift geeft in Wenen een reeks uitverkochte concerten. De krant schrijft dat een aanslag rampzalig had kunnen uitpakken. Bij de optredens van donderdag, vrijdag en zaterdag worden nu zware veiligheidsmaatregelen genomen.

Een van de verdachten, een negentienjarige jongen, is opgepakt in Ternitz. Daar vond een grote politieoperatie plaats waarbij straten waren afgesloten en mensen werden geëvacueerd. Een tweede verdachte is opgepakt in de hoofdstad.