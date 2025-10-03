Krant: aanslagpleger Manchester stond terecht voor verkrachting

MANCHESTER (ANP) - De man die donderdag bij een synagoge in Manchester inreed op aanwezigen en vervolgens op hen instak, was op borgtocht vrij. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van eigen onderzoek. Bij het incident vielen drie doden, onder wie de verdachte, die door de politie werd neergeschoten.

Naar de 35-jarige Jihan al-Shamie liep een onderzoek vanwege een mogelijke verkrachting, schrijft de krant. Ook zou hij andere misdrijven op zijn naam hebben staan, al stond hij niet op een volglijst van antiterrorismediensten.

Op het moment van de aanslag, die door de autoriteiten is bestempeld als terroristisch van aard, was een Jom Kipoer-viering gaande in de synagoge, een van de heiligste feesten binnen het jodendom. Al-Shamie zou de dag hebben uitgekozen om specifiek onder gelovigen slachtoffers te maken. Joden gaan in groten getale naar de synagoge tijdens Jom Kipoer.