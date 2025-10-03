ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: aanslagpleger Manchester stond terecht voor verkrachting

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 18:50
anp031025200 1
MANCHESTER (ANP) - De man die donderdag bij een synagoge in Manchester inreed op aanwezigen en vervolgens op hen instak, was op borgtocht vrij. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van eigen onderzoek. Bij het incident vielen drie doden, onder wie de verdachte, die door de politie werd neergeschoten.
Naar de 35-jarige Jihan al-Shamie liep een onderzoek vanwege een mogelijke verkrachting, schrijft de krant. Ook zou hij andere misdrijven op zijn naam hebben staan, al stond hij niet op een volglijst van antiterrorismediensten.
Op het moment van de aanslag, die door de autoriteiten is bestempeld als terroristisch van aard, was een Jom Kipoer-viering gaande in de synagoge, een van de heiligste feesten binnen het jodendom. Al-Shamie zou de dag hebben uitgekozen om specifiek onder gelovigen slachtoffers te maken. Joden gaan in groten getale naar de synagoge tijdens Jom Kipoer.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

Loading