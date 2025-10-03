Nederland steekt 55 miljoen in herstel infrastructuur Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Nederland trekt 55 miljoen euro uit voor het herstel van kritieke infrastructuur in Oekraïne. Dit bedrag maakt deel uit van de eerder vastgestelde 252 miljoen euro aan niet-militaire steun die Nederland in 2026 aan Oekraïne zal geven.

Naast infrastructuur gaat er onder andere 58 miljoen euro naar de energiesector, 10 miljoen euro naar gezondheidszorg en 2 miljoen euro naar cultureel erfgoed. Daarnaast is er een gereserveerd bedrag van 50 miljoen euro, waarvoor in de loop van 2026 een bestemming wordt gekozen.

Deze steun wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, met name uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.