ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland steekt 55 miljoen in herstel infrastructuur Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 18:37
anp031025199 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland trekt 55 miljoen euro uit voor het herstel van kritieke infrastructuur in Oekraïne. Dit bedrag maakt deel uit van de eerder vastgestelde 252 miljoen euro aan niet-militaire steun die Nederland in 2026 aan Oekraïne zal geven.
Naast infrastructuur gaat er onder andere 58 miljoen euro naar de energiesector, 10 miljoen euro naar gezondheidszorg en 2 miljoen euro naar cultureel erfgoed. Daarnaast is er een gereserveerd bedrag van 50 miljoen euro, waarvoor in de loop van 2026 een bestemming wordt gekozen.
Deze steun wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, met name uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

Loading