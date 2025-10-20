Krant: Brits leger krijgt bevoegdheden om op drones te schieten

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse leger krijgt meer bevoegdheden om met vijandelijke drones om te gaan, meldt The Telegraph. Volgens de Britse krant gaat minister van Defensie John Healey maandag bekendmaken dat drones die militaire bases bedreigen, uit de lucht geschoten mogen worden. Nu kan dat volgens de krant alleen nog in uitzonderlijke situaties.

De nieuwe bevoegdheden voor het leger gelden in eerste instantie alleen rondom militaire bases, aldus de krant. De regering "sluit echter niet uit dat deze later worden uitgebreid" naar bijvoorbeeld vliegvelden en andere belangrijke infrastructuur, aldus bronnen aan The Telegraph.

Britse troepen gebruiken momenteel vooral speciale apparatuur die het signaal van de drones kan verstoren tegen de dreiging.

Er is in Europa de afgelopen weken veel aandacht voor de dreiging van drones. Er wordt in Europees verband gewerkt aan een zogenoemde 'dronemuur', waarmee het luchtruim kan worden beschermd.