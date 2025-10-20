ECONOMIE
Centrumrechtse Rodrigo Paz wint presidentsverkiezingen Bolivia

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 8:14
anp201025062 1
LA PAZ (ANP/AFP/RTR) - De centrumrechtse Rodrigo Paz heeft de presidentsverkiezingen van Bolivia gewonnen, meldt de kiesraad van het land. Met 97 procent van de stemmen geteld, heeft Paz een meerderheid van 54,5 procent van de stemmen behaald. Zijn concurrent, de rechtse oud-president Jorge Quiroga, kreeg tot nu toe 45,4 procent van de stemmen.
De verkiezing van Paz betekent dat er een einde komt aan twintig jaar links bestuur in Bolivia. Het land kampt met een diepe economische crisis, de grootste in veertig jaar. Er is sprake van hoge inflatie en inwoners hebben last van brandstof-, kapitaal- en medicijntekorten. Het land was tijdens het socialistische beleid jarenlang afhankelijk van subsidies, die sterk drukten op de staatsbegroting.
Paz moet op 8 november worden geïnstalleerd, voor een termijn van vijf jaar.
