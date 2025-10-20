Vrachtvliegtuig glijdt van landingsbaan in Hongkong: twee doden

HONGKONG (ANP) - Bij een landing van een vrachtvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Emirates in Hongkong zijn maandagochtend twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om grondpersoneel dat in een auto zat die buiten de omheining van de landingsbaan door het toestel werd geraakt, meldden de autoriteiten in een persconferentie. Het vliegtuig, een Boeing 747, gleed van de landingsbaan, ging door een omheining en belandde in het water. Daar brak het in twee delen.

De twee slachtoffers zijn mannen van 30 en 41 jaar oud, aldus de autoriteiten. Flightradar24 meldde eerder al dat het om vlucht EK9788 ging, die vanuit Dubai was vertrokken. Het toestel landde rond 04.00 uur lokale tijd. Wat er bij de landing is misgegaan, is niet duidelijk.

De vierkoppige bemanning van het vliegtuig wist het toestel te verlaten en werd vervolgens uit de zee gered. Emirates liet weten dat de bemanning ongedeerd is gebleven en er geen vracht in het toestel zat.

Drukste vliegveld ter wereld voor vrachtverkeer

De landingsbaan waar het toestel op landde, is tijdelijk gesloten. Twee andere landingsbanen zijn nog wel open. Het vliegveld van Hongkong is het drukste ter wereld voor vrachtverkeer.

Flightradar24 meldde dat de 32 jaar oude Boeing eerder dienst had gedaan als passagiersvliegtuig voordat het werd omgebouwd tot vrachtvliegtuig.

De autoriteiten in Hongkong doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het vliegtuig verstuurde geen noodsignaal en de omstandigheden bij de landing waren veilig, aldus de luchthaven.