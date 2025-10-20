ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrachtvliegtuig glijdt van landingsbaan in Hongkong: twee doden

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 8:05
anp201025059 1
HONGKONG (ANP) - Bij een landing van een vrachtvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Emirates in Hongkong zijn maandagochtend twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om grondpersoneel dat in een auto zat die buiten de omheining van de landingsbaan door het toestel werd geraakt, meldden de autoriteiten in een persconferentie. Het vliegtuig, een Boeing 747, gleed van de landingsbaan, ging door een omheining en belandde in het water. Daar brak het in twee delen.
De twee slachtoffers zijn mannen van 30 en 41 jaar oud, aldus de autoriteiten. Flightradar24 meldde eerder al dat het om vlucht EK9788 ging, die vanuit Dubai was vertrokken. Het toestel landde rond 04.00 uur lokale tijd. Wat er bij de landing is misgegaan, is niet duidelijk.
De vierkoppige bemanning van het vliegtuig wist het toestel te verlaten en werd vervolgens uit de zee gered. Emirates liet weten dat de bemanning ongedeerd is gebleven en er geen vracht in het toestel zat.
Drukste vliegveld ter wereld voor vrachtverkeer
De landingsbaan waar het toestel op landde, is tijdelijk gesloten. Twee andere landingsbanen zijn nog wel open. Het vliegveld van Hongkong is het drukste ter wereld voor vrachtverkeer.
Flightradar24 meldde dat de 32 jaar oude Boeing eerder dienst had gedaan als passagiersvliegtuig voordat het werd omgebouwd tot vrachtvliegtuig.
De autoriteiten in Hongkong doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het vliegtuig verstuurde geen noodsignaal en de omstandigheden bij de landing waren veilig, aldus de luchthaven.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

anp191025084 1

Dieven stelen topstukken uit Louvre, kroon kapot aangetroffen

Loading