UMG schiet omhoog op Amsterdamse beurs na overnamebod

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) was dinsdag de grootste stijger op de Amsterdamse beurs. Vlak voor opening van de handelsdag werd bekend dat investeringsfonds Pershing Square Holdings een overnamebod heeft gedaan op het muziekconcern van platenlabels achter artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish.

Pershing, het fonds van miljardair Bill Ackman, biedt 9,4 miljard euro in contanten en aandelen in een nieuw op te richten fusiebedrijf. Ackman, die bekendstaat als activistische belegger, vindt de beurskoers van het muziekconcern te laag. Het aandeel UMG opende ruim 18 procent hoger.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel na het lange paasweekend 0,2 procent hoger op 977 punten. Donderdag verloor de Amsterdamse hoofdindex 0,1 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 974 punten. De beurs in Frankfurt zakte een fractie. Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent. Vrijdag en maandag waren de aandelenbeurzen in Europa gesloten door Goede Vrijdag en tweede paasdag.

Chipbedrijven

ING klom 0,5 procent. De bank maakte bekend dat het de overeenkomst verbreekt voor de verkoop van zijn Russische activiteiten. ING was van plan deze onderdelen te verkopen aan Global Development, omdat ING na de Russische inval in Oekraïne geen toekomst meer ziet in het land. De bank stelt nu echter dat het niet verwacht dat de koper de benodigde goedkeuringen zal krijgen.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hoorden bij de dalers met minnen tot 4,2 procent, ondanks een hoger dan verwachte winst van Samsung. Het Zuid-Koreaanse tech- en elektronicaconcern heeft in het afgelopen kwartaal fors geprofiteerd van de grote vraag naar geheugenchips die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunen. De operationele winst was ruim acht keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar.

Donald Trump

De algehele stemming op de beursvloeren werd daarnaast enigszins gedrukt door uitlatingen van de Amerikaanse president. Donald Trump heeft maandag opnieuw gedreigd met aanvallen op Iraanse civiele infrastructuur. Hij herhaalde dat hij alle bruggen en energiecentrales in het land zal vernietigen als er geen deal komt voor de deadline dinsdag. De deadline loopt volgens Trump om 02.00 uur Nederlandse tijd af in de nacht van dinsdag op woensdag.

Olie werd dinsdagochtend weer duurder. Een vat Amerikaanse olie klom met 2,2 procent naar 114,91 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 1,5 procent duurder, waarmee een vat 111,42 dollar kostte.