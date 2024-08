PORTICELLO (ANP) - Het lichaam van de bekende Britse techondernemer Mike Lynch is geborgen. Ook het lichaam van zijn 18-jarige dochter Hannah werd boven water gehaald. Dat heeft een woordvoerder van de Italiaanse burgerbescherming Salvo Cocina gezegd tegen de Britse krant The Telegraph. Lynch was met zijn vrouw de eigenaar van het zeiljacht dat maandag zonk voor de kust van Sicilië.