Faber wil dat Oekraïners in Nederland landgenoten helpen opvangen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat ontheemde Oekraïners zoveel mogelijk hun eigen verblijf regelen. Dat heeft minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) naar eigen zeggen aan gemeenten geadviseerd. Ze heeft in contact met gemeenten eveneens geopperd "om te kijken of de Oekraïners die wel al onder dak zijn landgenoten kunnen opnemen en hun eigen netwerk te kunnen inzetten".

Er is een tekort aan opvangplekken voor Oekraïners. De overvolle centrale opvang voor ontheemden in Utrecht sloot eerder deze maand, waardoor nog meer Oekraïners zonder opvangplek zitten. Zelf grijpt Faber nog niet in. Dit is het "pakkie-an van de gemeenten. Zij moeten voor plaatsen zorgen". Maar ook de gemeenten "zitten klem", erkent Faber. Ze wijst er wel op dat er gemeenten zijn die achterlopen en meer plekken moeten creëren voor ontheemden.

Faber heeft ook andere maatregelen voorgesteld die gemeentebesturen kunnen nemen. Zo is het mogelijk om meer mensen onderdak te bieden op de bestaande opvangplekken, denkt de bewindsvrouw. Het komt bijvoorbeeld voor dat een Oekraïner alleen op een kamer zit waar ruimte is voor meer personen.