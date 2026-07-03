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Krant: onderzoek naar schade in Brussel na groot VS-feest

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 8:08
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BRUSSEL (ANP) - In België wordt onderzocht of een groot feest van de Amerikaanse ambassadeur Bill White schade heeft veroorzaakt aan het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad, dat over informatie beschikt dat op meerdere plekken beschadigingen zijn vastgesteld.
In het Jubelpark in de Belgische hoofdstad vierden duizenden mensen afgelopen weekend dat het 250 jaar geleden is dat de onafhankelijkheidsverklaring in de VS werd getekend. Bij de festiviteiten werd ook vuurwerk afgeschoten en dat zou mogelijk schade hebben veroorzaakt aan het museum.
De krant schrijft dat schade is vastgesteld aan het dak en de kroonlijsten van het historische gebouw en aan een standbeeld. Op daken zijn resten aangetroffen van vuurwerk. Ook zou de dakbedekking op sommige plekken zijn zwartgeblakerd. Verantwoordelijk minister Vanessa Matz benadrukt in de krant dat de schade ook veroorzaakt kan zijn door onweer. Dat wordt nog uitgezocht.
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