ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: Rusland helpt Iran Amerikaanse doelen te lokaliseren

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 13:06
anp060326114 1
WASHINGTON (ANP) - Rusland helpt Iran om Amerikaanse troepen te lokaliseren en te treffen, meldt The Washington Post. Rusland vertelde Iran onder meer waar Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen zich bevonden, zeggen drie bronnen tegen de Amerikaanse krant. Een ingewijde spreekt van een "behoorlijk uitgebreide onderneming".
Rusland geldt al jaren als een bondgenoot van Iran, maar leek de reactie op de Amerikaans-Israëlische aanvallen te beperken tot wat afkeurende woorden. Rusland en China "doen er niet echt toe" in dit conflict, zei de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth eerder. China, een andere belangrijke steunpilaar, lijkt volgens de bronnen van de Washington Post geen informatie aan Iran te leveren.
Iran weet waar het moet toeslaan, maken analisten volgens de krant op uit aanvallen op commandocentra, radars en minder beveiligde doelen. Terwijl Irans eigen vermogen om doelen in kaart te brengen volgens de bronnen sinds het uitbreken van de oorlog behoorlijk is geschaad.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2444784309

Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

64645790_m

Als gespierd nooit genoeg is: de opmars van bigorexia bij jongens

265089009_m

Aantal kankergevallen in maagdarmstelsel explodeert: zo kun je de kans kleiner maken dat je ziek wordt

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

hq720

Trump: Als Iran klaar is komt Cuba

Loading