Krant: Rusland helpt Iran Amerikaanse doelen te lokaliseren

WASHINGTON (ANP) - Rusland helpt Iran om Amerikaanse troepen te lokaliseren en te treffen, meldt The Washington Post. Rusland vertelde Iran onder meer waar Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen zich bevonden, zeggen drie bronnen tegen de Amerikaanse krant. Een ingewijde spreekt van een "behoorlijk uitgebreide onderneming".

Rusland geldt al jaren als een bondgenoot van Iran, maar leek de reactie op de Amerikaans-Israëlische aanvallen te beperken tot wat afkeurende woorden. Rusland en China "doen er niet echt toe" in dit conflict, zei de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth eerder. China, een andere belangrijke steunpilaar, lijkt volgens de bronnen van de Washington Post geen informatie aan Iran te leveren.

Iran weet waar het moet toeslaan, maken analisten volgens de krant op uit aanvallen op commandocentra, radars en minder beveiligde doelen. Terwijl Irans eigen vermogen om doelen in kaart te brengen volgens de bronnen sinds het uitbreken van de oorlog behoorlijk is geschaad.