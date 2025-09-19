ECONOMIE
Krant: VS blokkeren militair hulppakket voor Taiwan

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 11:06
anp190925093 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump houdt omgerekend 340 miljoen euro aan militaire hulp aan Taiwan tegen, meldt The Washington Post. Trump zoekt toenadering tot China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, en hoopt op een top met president Xi Jinping binnenkort.
Of Taiwan de leveringen ook echt kan vergeten is nog onzeker. Het besluit staat volgens de Amerikaanse krant nog niet vast, en Trump wil soms wel wapens leveren als ervoor wordt betaald.
De VS waren tot dusver een belangrijke steunpilaar en wapenleverancier voor Taiwan. Dat is zonder Amerikaanse hulp niet opgewassen tegen China, dat al jaren zint op inlijving - desnoods gewapenderhand. Sinds het aantreden van Trump groeien de zorgen op het eiland of het nog op de VS kan rekenen.
Handelsruzie
De steun aan Taiwan zou onder meer drones en raketten bevatten en waarnemingsapparatuur om de kustlijn te bewaken, schrijft The Washington Post.
Trump en Xi bellen elkaar vrijdag. Ze zoeken een oplossing voor hun handelsruzies.
