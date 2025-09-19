Eiwitshakes, sportgels en compressiesokken: de zin en onzin van hardlopen

Aanstaande zondag staan zo’n 35.000 hardlopers aan de start van de Dam tot Damloop. Voor sommigen draait het om een toptijd, voor anderen vooral om de finish halen. En daarvoor worden steeds vaker allerlei hulpmiddelenvoor uit de kast getrokken: van eiwitshakes en sportgels tot compressiesokken en andere 'wondermiddelen'. Maar maken die producten je echt sneller?

“Er bestaat van alles, maar het is vooral aanvullend”, zegt professioneel hardlooptrainer Tim Baks in De Telegraaf. “Zie hardlopen als de bouw van een huis: je begint met de basis. Als hardlooptrainer is in mijn ogen een trainingsschema de fundering. Daarna ga je de woning mooi maken door te verven en aan te kleden. Bij hardlopen is dat het gebruik van zaken als compressiesokken en proteïneshakes, die zijn secundair aan de training.”

Het risico van sportgels

Volgens Baks is er “momenteel een enorme focus op proteïne.” Eiwitten zijn belangrijk voor spierherstel, maar is duidelijk: “Je gaat er niet sneller van lopen.”

Ook sportgels zijn populair, maar niet zonder risico. “Een sportgel is aan te raden als je langer dan 75 tot 90 minuten gaat hardlopen”, legt Baks uit. “Het is een goede manier om de voorraad die je verbrandt, aan te vullen. Maar het spul is zo geconcentreerd dat het impact op je maag kan hebben. Als je het niet gewend bent, gaat je maag protesteren met kramp of zelfs overgeven.”

Geen wondermiddelen

Al deze prijzige producten zijn hulpmiddelen, geen wondermiddelen. “Er zijn mensen die op zaterdagavond in de kroeg beslissen de volgende dag de Dam tot Dam te lopen. Dat zal vast wel lukken, maar het is zeker niet aan te raden”, aldus Baks. Hardlopen blijft immers blessuregevoelig: elke stap geeft 2 à 3 keer je lichaamsgewicht terug je lijf in.

Wat werkt voor jou?

Compressiesokken, sportgels, stroopwafels of gewoon een banaan – het is persoonlijk. “Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het dragen van compressiesokken je sneller laat hardlopen, maar ik ken lopers die erbij zweren. Het zijn geen redmiddelen, maar als jij je er prettig bij voelt: gewoon doen.”

“Het fijne aan hardlopen is dat je er niets voor nodig hebt, behalve wat kleding en een paar goede schoenen. Voor een heleboel mensen zijn al die adviezen niet noodzakelijk”, weet Baks. En zijn allerbelangrijkste advies? “Over het algemeen móét je niets, behalve er plezier en energie van krijgen. Als dat niet zo is, moet je er niet aan beginnen.”