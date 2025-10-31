Politie moet aantonen dat C2000-systeem weer goed werkt

DEN HAAG (ANP) - De deadline die de Arbeidsinspectie aan de politie heeft opgelegd om problemen met communicatiesysteem C2000 te verbeteren, is vrijdag verstreken. Het systeem kampt al jaren met verbindingsproblemen, vertragingen en storingen.

In november 2023 legde de Arbeidsinspectie de politie een dwangsom op, omdat die te weinig doet om de problemen met het C2000-systeem op te lossen. De deadline is door de Arbeidsinspectie al meerdere keren verlengd en liep deze keer af op vrijdag. De Arbeidsinspectie verlengde de deadline na de constatering dat de politie aan een oplossing werkt.

De verantwoordelijkheid voor de oplossing bestaat volgens de politie zelf uit het verbeteren van de randapparatuur om met C2000 te communiceren, zoals portofoons. Daarnaast gaat het om het opleiden, voorlichten en trainen van medewerkers in het gebruik ervan en wat te doen als het niet werkt. De politie zegt de afgelopen twee jaar het uiterste te hebben gedaan, "maar er blijft werk aan de winkel".

Herinspectie

De Arbeidsinspectie verwacht na vrijdag een update van de politie, voert een herinspectie uit en beoordeelt de situatie daarna. De dwangsom bedraagt 325.000 euro per twee maanden met een maximum van 975.000 euro.

Met het C2000-systeem communiceren de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten met elkaar. De politie is niet de eigenaar van het systeem, maar is wel wettelijk aangewezen op gebruik ervan. In 2023 dienden de vier politievakbonden bij de Arbeidsinspectie een klacht in over het systeem

Tekortkomingen

Volgens de Nederlandse Politiebond (NPB) is het C2000-systeem "de lifeline van onze collega's" maar kampt het met verbindingsproblemen, vertragingen en storingen bij piekbelasting en een beperkte compatibiliteit met nieuwe communicatietechnologieën. De tekortkomingen leiden volgens de vakbond tot "acute operationele risico's en levensgevaarlijke situaties".

Het oplossen van het probleem is volgens NPB lastig omdat "iedereen en dus niemand over C2000 gaat". Over de dwangsom zegt de NPB dat er voldoende tijd was om verbeteringen door te voeren, maar dat politiemensen nog steeds storingen, slecht bereik en haperingen ervaren.

De politie erkent de problemen. "De afgelopen jaren hebben we helaas ervaren dat het netwerk ons - soms op cruciale momenten - in de steek liet", zegt een woordvoerder. Die stelt ook dat de politie als werkgever een verantwoordelijkheid heeft, "waarop we terecht door de vakbond en de Arbeidsinspectie zijn aangesproken".