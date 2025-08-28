ECONOMIE
LVNL verwacht vooralsnog weinig hinder van reflectie zonnepanelen

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 12:52
anp280825108 1
SCHIPHOL (ANP) - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht de komende tijd nog weinig hinder van reflecterende zonnepanelen op de Zwanenburgbaan. Die baan op Schiphol is vanaf donderdag in de late middag bij zonnig weer niet beschikbaar voor landende vliegtuigen door de weerkaatsing van het zonlicht. Als het zover komt, zal dat eerst echter maar van korte duur zijn. Bovendien spelen er meerdere factoren om de baan wel of niet in gebruik te nemen.
"Allereerst moet de wind uit het zuidzuidwesten komen, omdat vliegtuigen tegen de wind in moeten landen", legt een woordvoerder van LVNL uit. "Daarnaast moet er sprake zijn van een landingspiek: alleen als er veel vliegtuigen landen wordt de Zwanenburgbaan ingezet, anders is alleen de Polderbaan in gebruik." Vooral die landingspiek is volgens de zegsman een belangrijke factor voor het al dan niet in gebruik nemen van de Zwanenburgbaan.
