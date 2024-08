Krapte in opvang Oekraïners houdt aan

DEN HAAG (ANP) - Op de opvangplekken zijn nog altijd nauwelijks bedden vrij voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne. De locaties hadden eind vorige week 230 bedden direct beschikbaar, tegen 220 een week eerder en 240 begin augustus, volgens de laatste cijfers, die donderdag naar buiten zijn gebracht.

De gemeenten in Nederland hebben 92.170 bedden voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan waren er eind vorige week 91.940 in gebruik. De marges waren in februari voor het laatst zo klein. Daarna vonden gemeenten snel nieuwe plekken. In april, mei en juni hadden de opvanglocaties meer dan duizend bedden vrij.

De nieuwste cijfers zijn berekend voordat de veiligheidsregio besloot de hub in de Jaarbeurs in Utrecht te sluiten. Daar zaten kwetsbare vluchtelingen, zoals gezinnen, ouderen en mensen met psychische en lichamelijke klachten. Nieuwe vluchtelingen moeten zelf een opvangplek zien te vinden.