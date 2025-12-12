ECONOMIE
Skiester Vonn wint na zeven jaar weer wereldbekerwedstrijd

Sport
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 12:25
SANKT MORITZ (ANP) - Lindsey Vonn heeft voor het eerst sinds 2018 een wedstrijd meetellend voor de wereldbeker gewonnen. De 41-jarige skiester uit de Verenigde Staten was de snelste op de afdaling in Sankt Moritz.
Vonn boekte in de aanloop naar de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo haar 83e zege in de wereldbeker, twintig jaar na haar eerste overwinning. Ze is nu ook de oudste winnares in de wereldbeker.
Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug.
