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Kremlin: gesprekken met gezanten VS 'buitengewoon openhartig'

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 00:57
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MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag "buitengewoon openhartige" gesprekken gevoerd over hoe de oorlog in Oekraïne moet worden beëindigd met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Dat maakte het Kremlin bekend.
De Amerikanen zouden "een aantal ideeën" hebben voorgesteld. Volgens Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov hadden de Amerikanen zich grondig voorbereid. "Ze gaven niet alleen uiting aan hun gebruikelijke belang om een snel eind te maken aan de vijandelijkheden, maar brachten ook een aantal ideeën voor mogelijke trajecten naar een overeenkomst naar voren", aldus Oesjakov.
De gesprekken duurden volgens Russische staatsmedia ongeveer drie uur.
Witkoff en Kushner worden zondag in Oekraïne verwacht, waar ze met de Oekraïense regering zullen spreken.
Oekraïne en Rusland hebben beloofd tijdens de onderhandelingen geen aanvallen uit te voeren op elkaars hoofdsteden.
Een eerder gepland bezoek van de Amerikaanse gezanten werd in augustus uitgesteld, nadat Rusland zijn luchtaanvallen op Oekraïne had verhevigd.
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