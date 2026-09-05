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Duitse Isar doet tweede testvlucht met raket vanuit Noorwegen

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 1:54
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ANDØYA (ANP) - De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag zijn tweede testvlucht met een raket uitgevoerd vanuit het Noorse Andøya.
Isar lanceerde zijn eerste testvlucht in maart 2025. De raket stortte 30 seconden na de lancering in zee.
Het is de bedoeling om civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde te brengen, enkele honderden kilometers boven het aardoppervlak.
Volgens Isar bereikte de raket zaterdag binnen vier minuten na de lancering een hoogte van zo'n honderd kilometer.
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei in juni dat Duitsland uitkeek naar de lancering van Isar. Volgens hem werken twee andere bedrijven ook aan een testvlucht.
De lancering komt op het moment dat in Europa het bewustzijn is ontstaan dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Bij een bezoek samen met zijn Noorse collega aan Andøya in maart zei Merz: "We zijn veel te lang afhankelijk geweest van andere toeleveringsketens en andere landen in de wereld."
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