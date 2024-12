Kremlin is het 'volledig' eens met Trumps visie op Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische regering zegt het "volledig" eens te zijn met Donald Trumps visie op de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin heeft de aanstaande Amerikaanse president geprezen om zijn kritiek op Oekraïense aanvallen met Amerikaanse langeafstandsraketten.

Trump zei donderdag tegen Time Magazine dat het een "domme beslissing" was van zijn voorganger Joe Biden om Oekraïne toe te staan de wapens te gebruiken op Russisch grondgebied. "Ik ben het zeer oneens met het sturen van raketten honderden kilometers Rusland in. Waarom doen we dat?"

Het Kremlin zegt "onder de indruk" te zijn van die uitspraken. "Het is duidelijk dat Trump begrijpt wat precies zorgt voor de escalatie van de situatie."

Biden besloot een maand geleden om toestemming te geven voor het gebruik van langeafstandsraketten op Rusland. Oekraïne vroeg daar al lang om, omdat het zich dan beter zou kunnen verdedigen tegen aanvallen vanaf Russisch grondgebied. Moskou noemde de beslissing een escalatie en sprak over directe Amerikaanse inmenging in de oorlog.