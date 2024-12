Crisisoverleg westerse en Arabische landen over Syrië

AQABA (ANP/DPA) - In de Jordaanse havenstad Aqaba komen zaterdag topdiplomaten bijeen uit Arabische landen, de EU, Turkije, de VN en de VS om te praten over de plotselinge machtswisseling in Syrië. Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de buitenlandministers van Bahrein, Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Qatar, Saudi-Arabië, Turkije de Verenigde Arabische Emiraten en de VS aan de top deelnemen. Ook de buitenlandcoördinator van de EU en de speciale VN-gezant voor Syrië worden verwacht.

De bewindslieden spreken over manieren om Syrië te helpen bij "een politiek proces voor alle Syrische bevolkingsgroepen om de overgang naar een nieuw stelsel te bereiken". Syrië was onder de Assads bijna 55 jaar een dictatuur. Het land is door de in 2011 uitgebroken burgeroorlog verscheurd. Internationale organisaties schatten dat circa 60 procent van de rond 22 miljoen inwoners in 2011 in de loop van de oorlogsjaren is gevlucht of ontheemd is geraakt. Ongeveer 6,7 miljoen Syriërs zijn het land uit gevlucht, van wie 90 procent naar buurlanden, waarbij bijna de helft naar Turkije vluchtte.

De speciale gezant voor Syrië van de VN, Geir Pedersen zei vrijdag dat er nog veel "uitdagingen" zijn om Syrië stabiel te maken. De toestand is er volgens hem nog steeds instabiel. Andere zegslieden van de VN zien in het land dat het op veel plaatsen rustiger is geworden, een week na de plotselinge val van het regime van Bashar al-Assad. Wel zijn er veel gevechten in het noordoosten. Daar zijn de Syrische rebellen die steun uit Turkije genieten, slaags met strijdkrachten onder leiding van Syrische Koerden die steun uit de VS krijgen.