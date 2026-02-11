Kremlin: maatregelen als Westen militair opschaalt op Groenland

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland komt met "gepaste tegenmaatregelen" als het Westen de militaire aanwezigheid op Groenland opschroeft. Dat zegt buitenlandminister Sergej Lavrov. "In het geval dat Groenland militariseert en militaire middelen gericht op Rusland worden opgetuigd, nemen we adequate tegenmaatregelen, waaronder militaire", aldus de minister.

De machtsstrijd om Groenland laaide recentelijk op, nadat de VS hun wens herhaalden om het eiland om "veiligheidsredenen" in te lijven. President Donald Trump sloot niet uit desnoods geweld te gebruiken om dat doel te bereiken. Na interventie van westerse leiders en NAVO-chef Mark Rutte leek de situatie enigszins afgekoeld. Groenland, Denemarken (waaronder Groenland valt) en de VS zijn nu in overleg over een oplossing voor het door de VS betwiste gebied.

Om de spanningen te verminderen, klonk in Europa breed de belofte dat landen meer zouden doen om de veiligheid van Groenland te garanderen tegen buitenlandse inmenging.