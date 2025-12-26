Kremlin: nieuwe onderhandelingen over Oekraïne met VS

Rusland en de VS hebben ingestemd verder te onderhandelen over een vredesakkoord voor Oekraïne. Dat meldt het Kremlin, dat stelt dat er contact is geweest met de Amerikaanse delegatie nadat Rusland afgelopen weekend van de VS voorstellen had ontvangen rond een mogelijk akkoord.

Volgens woordvoerder Dmitri Peskov heeft het Kremlin de voorstellen gewogen en vervolgens contact gezocht met de Amerikanen. Desgevraagd wilde Peskov niet ingaan op hoe Rusland kijkt naar de Amerikaanse plannen.

Eerder op vrijdag stelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky binnenkort zijn ambtgenoot Donald Trump te zullen ontmoeten. "Veel kan worden besloten voor nieuwjaar", aldus Zelensky op X. Onduidelijk is wanneer de ontmoeting moet plaatsvinden.