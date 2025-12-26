ECONOMIE
Tilburgse jongeren beschieten hulpverleners met vuurwerk

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:14
anp261225065 1
TILBURG (ANP) - Tilburgse jongeren hebben woensdagavond hulpverleners en een geparkeerde politieauto beschoten met vuurwerk. Dat meldt de politie vrijdag. Drie minderjarigen zijn aangehouden en vanaf het politiebureau zijn hun ouders gebeld. De jongeren worden doorverwezen naar HALT en hebben tot na oud en nieuw een gebiedsverbod gekregen.
De jongeren waren onderdeel van een grotere groep die met vuurwerk voor overlast zorgde rond het Verdiplein. Ze hielden zich onder meer onterecht op in een portiek, aldus de politie. Meerdere van hen zijn bekeurd en worden eveneens doorgestuurd naar HALT.
Niet alleen woensdagavond, ook op andere momenten ontving de politie de afgelopen dagen meldingen van overlast door jongeren met vuurwerk in verschillende Tilburgse wijken. De politie zegt zich actief in te zetten en vraagt mensen om melding te maken als ze vermoeden dat ergens illegaal vuurwerk opgeslagen ligt.
