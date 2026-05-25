Kremlin noemt aanvallen op Kyiv vergelding, blijft aanvallen

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt Kyiv te blijven aanvallen bij wijze van vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïense regio Loehansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen, onder wie veel jonge vrouwen.

Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen en stelde eerder dat het ging om een aanval op een commandocentrum voor drones.

Oekraïne en met name de regio Kyiv werd de afgelopen dagen flink bestookt door Rusland. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker twee mensen om. Circa honderd mensen raakten gewond. Tientallen woonpanden en meerdere scholen raakten beschadigd, vooral in het centrum van Kyiv.

De aanvalsgolf werd sterk veroordeeld binnen Europa. Volgens het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zou daarbij onder meer een ballistische Oresjnik-raket zijn ingezet, een moderne Russische raket die uiteenvalt in meerdere koppen met springlading.