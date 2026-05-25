ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin noemt aanvallen op Kyiv vergelding, blijft aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 13:48
anp250526102 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt Kyiv te blijven aanvallen bij wijze van vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïense regio Loehansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen, onder wie veel jonge vrouwen.
Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen en stelde eerder dat het ging om een aanval op een commandocentrum voor drones.
Oekraïne en met name de regio Kyiv werd de afgelopen dagen flink bestookt door Rusland. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker twee mensen om. Circa honderd mensen raakten gewond. Tientallen woonpanden en meerdere scholen raakten beschadigd, vooral in het centrum van Kyiv.
De aanvalsgolf werd sterk veroordeeld binnen Europa. Volgens het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zou daarbij onder meer een ballistische Oresjnik-raket zijn ingezet, een moderne Russische raket die uiteenvalt in meerdere koppen met springlading.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading