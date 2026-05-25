Swiatek begint goed aan jacht op vijfde tennistitel Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De viervoudig winnares van het grandslamtoernooi in Parijs was met 6-1 6-2 te sterk voor Emerson Jones uit Australië.

Swiatek (24) verloor in de eerste set een keer haar service, maar zette daar drie breaks tegenover. Ook in de tweede set leverde Jones, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi, drie keer haar service in.

Swiatek speelt in de tweede ronde tegen Sara Bejlek uit Tsjechië. De Poolse nummer 3 van de wereld won Roland Garros in 2020, 2022, 2023 en 2024. Vorig jaar verloor ze in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus, de mondiale nummer 1.