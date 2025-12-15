Weglaten remschakelaar op Stint onvergeeflijke fout, zegt OM

DEN BOSCH (ANP) - Het weglaten van een remschakelaar op de Stint is "een onvergeeflijke fout". Dit stelde het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Den Bosch.

Een remschakelaar voorkomt dat de motor van de elektrische bolderkar blijft draaien op het moment dat de bestuurder probeert te remmen met een knijprem.

Na het dodelijke ongeluk op de spoorwegovergang in Oss op 20 september 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, zijn de bolderkarren wel uitgerust met een remschakelaar. Stint-ontwerper Peter Noorlander zou waarschuwingen van de motorfabrikant aanvankelijk hebben genegeerd. Dat maakte de Stint schadelijk, beargumenteerde de officier. "Als je voorschriften in een rood vak ziet als een suggestie, is er duidelijk iets met je beoordelingsvermogen", zei hij.