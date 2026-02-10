Kremlin: nog geen datum voor nieuw vredesoverleg

MOSKOU (ANP/RTR) - Er is nog geen datum gekozen voor de volgende ronde van het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne. Dat meldde het Kremlin, dat daarbij aangaf dat nieuwe onderhandelingen waarschijnlijk spoedig plaatsvinden.

Oekraïne en Rusland hebben de afgelopen weken met Amerikaanse bemiddeling herhaaldelijk overlegd in Abu Dhabi. Dat leidde nog niet tot een grote doorbraak, al zijn er wel weer honderden krijgsgevangenen geruild.

Oekraïne heeft aangegeven het tempo van de onderhandelingen te willen opvoeren. Buitenlandminister Andri Sybiha zei onlangs tegen persbureau Reuters dat de leiders van Oekraïne en Rusland elkaar persoonlijk moeten treffen om het eens te worden over de meest gevoelige kwesties.

Zo eist Rusland dat Oekraïne het deel van de oostelijke regio Donetsk opgeeft dat nog niet is veroverd door de Russische krijgsmacht. Oekraïne wil ook de controle over de kerncentrale Zaporizja, die in bezet gebied ligt.