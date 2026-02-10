Aantal asielzoekers Ter Apel stijgt weer tot boven 2100

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag 2108 asielzoekers geslapen. Daarmee is de bezetting na bijna een week weer boven de 2100.

Het aanmeldcentrum ligt in de gemeente Westerwolde in Groningen. Opvangorgaan COA heeft met de gemeente afgesproken dat er maximaal 2000 mensen op het terrein mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente betalen.

Het COA slaagt er sinds eind januari niet in om genoeg asielzoekers over te plaatsen naar plekken elders. De reguliere asielzoekerscentra zitten vrijwel helemaal vol en gemeenten bieden te weinig noodopvangplekken.