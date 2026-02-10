ECONOMIE
Cricketers verslaan Namibië op WK T20

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 10:57
anp100226101 1
DELHI (ANP) - Het Nederlandse cricketteam heeft zijn eerste overwinning geboekt op het WK T20. Het team van bondscoach Ryan Cook versloeg in het Indiase Delhi Namibië. Nederland verloor zaterdag zijn eerste wedstrijd van Pakistan.
Namibië begon met batten en kwam in twintig overs tot 156 runs. Oranje passeerde dat aantal na achttien overs. Bas de Leede werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij bleef met 72 runs not out.
Met deze overwinning mag Nederland blijven hopen op een plek bij de laatste acht, de 'Super Eight'. Op 13 februari speelt Oranje tegen de Verenigde Staten en op 18 februari tegen India.
