Kremlin ontkent bericht dat het Iran technisch helpt

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft berichten in de Amerikaanse krant Wall Street Journal over hoogwaardige technische bijstand aan Iran tegengesproken. De Kremlinwoordvoerder zei dat het bericht dat Rusland satellietbeelden deelt met Iran en het land aan nog betere drones helpt volstrekt niet waar is.

De Amerikaanse krant stelde dinsdag dat Rusland met satellietbeelden Iran helpt Amerikaanse posities in het Midden-Oosten aan te vallen.

China en Rusland zouden proberen te voorkomen dat de VS het Iraanse bewind verslaat en zo het hele olierijke Midden-Oosten zou domineren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft China en Rusland strategische partners genoemd. Hij zei dat de twee landen helpen "met militaire samenwerking".