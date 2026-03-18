Besluiten die je dagelijks leven direct raken: dit is waarom je vandaag écht moet gaan stemmen

Geen zin, geen tijd, geen idee op wie je moet stemmen ? Toch is vandaag precies zo’n dag waarop je wél in actie moet komen. De gemeenteraadsverkiezingen lijken misschien minder spannend dan landelijke politiek, maar vergis je niet: dit is waar besluiten worden genomen die je dagelijks leven direct raken.

Van je huurprijs tot parkeerbeleid, van de bouw van nieuwe woningen tot het onderhoud van je straat; de gemeente zit er bovenop. Jouw stem bepaalt dus mede hoe jouw buurt eruitziet de komende jaren. Klagen over woningnood of alle troep rondom de ondergrondse vuilstort is makkelijk, maar vandaag heb je zelf invloed.

Grotere invloed

En die invloed is groter dan je denkt. Bij gemeenteraadsverkiezingen ligt de opkomst traditioneel lager dan bij landelijke verkiezingen . Dat betekent dat jouw stem zwaarder weegt. Niet stemmen is dus feitelijk anderen laten beslissen over jouw leefomgeving.

Daarnaast zijn lokale bestuurders verrassend benaderbaar. Geen Haagse spelletjes, maar mensen uit je eigen stad of dorp die zich bezighouden met concrete problemen. Denk aan verkeersveiligheid rond scholen, groenvoorziening of lokale belastingen. Onderwerpen waar je morgen al iets van merkt.

Minimale investering

Twijfel je nog? Zie het als een minimale investering. Binnen tien minuten sta je weer buiten, maar je hebt wel je invloed uitgeoefend. Dat is waarschijnlijk de beste tijd-rendementverhouding die je vandaag gaat krijgen.

Stemmen is een voorrecht. In veel landen is vrije verkiezing geen vanzelfsprekendheid. Hier wel. Het is zonde om die kans te laten liggen.

Dus: trek je jas aan, loop even langs het stembureau en kleur het vakje van je keuze rood. Kleine moeite, groot effect. Vandaag bepaal jij hoe jouw straat, wijk, stad of dorp eruit gaan zien.

