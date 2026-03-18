OM eist zeven jaar en zeven maanden cel tegen Marius Borg Høiby

Het Noorse Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Oslo een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist tegen Marius Borg Høiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Dat melden Noorse media woensdagochtend. Høiby wordt verdacht van onder meer verkrachtingen en mishandeling.

Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten. De stiefzoon van kroonprins Haakon stelt onschuldig te zijn aan de meeste vergrijpen, waaronder vier verkrachtingen. De 29-jarige Høiby zit al sinds begin februari vast. Hij werd vlak voor het begin van de rechtszaak tegen hem opgepakt op verdenking van mishandeling, dreigen met een mes en het schenden van een contactverbod.

Vier verkrachtingen

De verdediging gaat woensdagmiddag en donderdag nog reageren op het pleidooi van de openbaar aanklager. De zoon van Mette-Marit stelt dat hij zichzelf niet schuldig acht aan de meeste aanklachten, waaronder de vier verkrachtingen. De behandeling van de rechtszaak heeft zes weken geduurd. In totaal zijn er zeventig getuigen gehoord. De uitspraak wordt tegen de zomer verwacht.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Marius Borg Høiby geen lagere straf door de grote hoeveelheid media-aandacht voor de zaak. Dat stelde openbaar aanklager Sturla Henriksbø in zijn pleidooi. Hij stelde dat de media-aandacht "binnen het kader was van wat voorzienbaar was". Daarom heeft het OM dit argument niet meegewogen in het bepalen van de strafeis. Henriksbø rekent het Høiby ook aan dat hij nog een aantal strafbare feiten zou hebben gepleegd nadat de media al over eerdere vermeende feiten hadden geschreven.