Kremlin over gesprekken met Oekraïne: nog veel werk aan de winkel

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de VS afgelopen weekend zijn "in constructieve geest" verlopen, meldt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. "Maar er is nog veel werk aan de winkel." Onderhandelaars spraken af in de Verenigde Arabische Emiraten om het te hebben over een akkoord om de gevechten in Oekraïne te beëindigen.

Het was de eerste keer dat onderhandelaars uit Moskou en Kyiv elkaar ontmoetten om te praten over het Amerikaanse vredesplan. "Ik zou niet zeggen dat er sprake was van een vriendschappelijke sfeer. Dat is in dit stadium nauwelijks mogelijk", aldus Peskov. "Maar als je via onderhandelingen iets wilt bereiken, moet je constructief communiceren."

Volgens Peskov blijft de "territoriale kwestie" fundamenteel voor Rusland. Het land wil controle over de hele Donbas-regio. Kyiv herhaalt zijn positie geen grondgebied te zullen afstaan dat Rusland niet heeft veroverd.

Volgens een Amerikaanse functionaris gaan de gesprekken op 1 februari verder.